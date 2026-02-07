Il Milan potrebbe cedere uno dei pezzi pregiati per 55 milioni di euro. Conclusa la sessione di calciomercato invernale con l’acquisto di Fullkrug che è andato a sistemare il reparto offensivo, il Milan ora lavora a quelle che saranno le mosse da mettere in atto in vista della prossima stagione.
Tra acquisti e cessioni il Milan dovrà sistemare la propria rosa con la speranza di fare cassa dalla cessione di qualche calciatore che non rientra nei piani. A salutare, però, potrebbe essere anche un calciatore che finora ha fatto le fortune della formazione di Massimiliano Allegri.
Cessione Milan, un big saluta per 55 milioni
Christian Pulisic potrebbe lasciare il Milan per una somma intorno ai 55 milioni di euro. Lo statunitense piace a diverse squadre inglesi per la prossima stagione, pronte a fare una proposta al Milan per riportarlo in Premier League. Dal Manchester United al Tottenham, passando per l’Arsenal, sono diversi i club che stanno osservando la situazione riguardante Pulisic.
In casa rossonera non ci si vorrebbe privare di Pulisic in vista della prossima stagione, ma se dovesse disputare un buon mondiale, il Milan potrebbe far scatenare un’asta per il suo cartellino, lasciando partire un giocatore che il prossimo settembre compirà 28 anni.