Infortunio Gimenez, cambiano i tempi di recupero: quando rientra

Nuova svolta per quel che riguarda il rientro in campo di Gimenez: ecco come sta l’attaccante messicano del Milan.

A quasi due mesi dall’intervento chirurgico alla caviglia destra, Santiago Gimenez si avvicina a grandi passi al ritorno in campo. A confessarlo è lo stesso attaccante del Milan, che è carico in vista della seconda metà di stagione quando serviranno anche i suoi gol per permettere al Diavolo di giocarsi fino alla fine le chance scudetto.

Un mese fa Gimenez ha fatto ritorno a Milanello per cominciare la fase di riabilitazione e da quel momento le condizioni fisiche dell’ex Feyenoord sono apparse in netto miglioramento. Con Pulisic e Leao ancora a mezzo servizio, Max Allegri ha bisogno di un giocatore come il 24enne originario di Buenos Aires per rendere la sua squadra ancora più cinica nell’area di rigore avversaria. Gimenez potrebbe tornare a lavorare in gruppo tra fine febbraio e inizio marzo: una splendida notizia per i tifosi rossoneri, che credono fortemente nelle potenzialità del centravanti messicano.