Hanno deciso di portare a termine l’operazione: tutti i dettagli

Alex Jimenez potrebbe finanziare il prossimo acquisto del Milan. Il nuovo colpo in prospettiva, un giocatore che fa gola a mezza Europa ma per il quale i rossoneri hanno mosso passi importanti negli ultimi mesi.

Ma perché Alex Jimenez? Perché il Bournemouth è intenzionato a esercitare il riscatto. Un riscatto che già scatterà di suo, visto che l’obbligo è stabilito al 50% delle partite giocate da titolare dall’esterno scuola Real Madrid.

Ci siamo quasi, perché lo spagnolo è un punto fisso della squadra allenata da Iraola: fin qui ha collezionato 21 presenze, di cui 20 in Premier per un totale di circa 1500 minuti. Gli inglesi sono pienamente soddisfatti del rendimento del classe 2005, che ha lasciato il Milan nello scorso calciomercato estivo dopo 34 presenze con la maglia rossonera.

Quanto incasserà il Milan

La cifra del riscatto è stata stabilita a 20 milioni di euro più di 5 bonus, ma il Milan ne intascherà 10 poiché la metà della parte fissa andrà nelle casse del Real Madrid come da accordi precedenti: ovvero il 50% sulla futura rivendita del 20enne di Leganes, che il club di Florentino Perez ha preservato con il trasferimento dell’esterno al Bournemouth.

Jimenez per chiudere l’affare Kostic, che ha lo stesso agente di Vlahovic

I circa 10 milioni di euro dalla vendita a titolo definitivo di Jimenez, il Milan potrebbe utilizzarli – ovviamente non tutti – per chiudere finalmente l’affare Kostic col Partizan Belgrado.

I contatti tra Tare e l’agente del promettente serbo, che poi è lo stesso di Dusan Vlahovic (sempre nel mirino del ds albanese), vanno avanti da tempo, col Ds milanista che ancora non è riuscito a trovare una quadra col Partizan. Jimenez potrebbe essere la chiave per consentire al ‘Diavolo’ di portare al traguardo l’operazione e mettere le mani su uno dei classe 2007 più importanti d’Europa.