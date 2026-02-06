Atalanta
Il Milan fa il 4×2 sul mercato: 60 milioni per Tare

Le ultime di mercato sui rossoneri in vista della prossima stagione

Sessanta milioni per il mercato. Per la prossima campagna acquisti del Milan, fatti un po’ i conti della serva, Igli Tare potrebbe avere a disposizione un sostanzioso tesoretto.

60 milioni in tutto, più o meno, grazie a quattro addii. Circa 10 da quello di Alex Jimenez: il Bournemouth lo riscatterà per 20 milioni, con la metà che andrà nelle casse del Real Madrid visto che gli spagnoli hanno ottenuto in origine il 50% sulla futura rivendita.

Altri 10 da Lorenzo Colombo, o meglio dire dal Genoa dato che stanno per scattare tutte le condizioni per il riscatto obbligatorio. 7 dal Bologna per Pobega (anche qui l’obbligo si appresta a scattare) e… Ben 30 milioni potrebbero infine arrivare dal Fulham per Chukwueze. L’esterno sta facendo bene in quel di Londra e, stando a indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club di Premier vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

I 60 milioni potrebbero essere investiti per due grandi colpi, per due grandi operazioni: un difensore centrale (Gila il favorito) e un bomber di spessore internazionale. In tal senso circola sempre anche il nome di Dusan Vlahovic, ma per un matrimonio col Milan il serbo dovrebbe abbassare le richieste tra ingaggio e commissioni.

