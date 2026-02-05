Addio definitivo, al Milan vanno oltre 12 milioni: coinvolto anche il Real

Milan ancora una volta protagonista sul mercato: ecco quanti soldi entrano nelle casse della compagine rossonera.
Momento felicissimo per il Milan, reduce dal convincente successo sul campo del Bologna (3-0) nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. I rossoneri consolidano così il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista e puntano a giocarsi fino alla fine lo scudetto proprio con l’undici allenato da Chivu.
Intanto arrivano aggiornamenti importanti in casa Milan anche per quel che concerne il calciomercato: è ormai tutto fatto per il riscatto di Alex Jimenez da parte del Bournemouth, che sborserà una cifra di circa 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus. Lo spagnolo firmerà un contratto fino al 30 giugno 2031.
Lo riferisce l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo cui l’intero incasso non andrà completamente ai rossoneri visto che il Real Madrid avrà diritto al 50% della somma. Proprio in virtù di questo accordo, il Milan incasserà qualcosa come 12,4 milioni di euro, una cifra importante da reinvestire magari nella sessione estiva.