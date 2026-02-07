Atalanta
Gatti al Milan, colpo di scena inatteso: la decisione della Juve

Foto dell'autore

Nuovi aggiornamenti sull’eventuale trasferimento di Federico Gatti al Milan: ecco la decisione della Juventus. 

Federico Gatti è un vecchio pallino di Max Allegri, che ha provato a convincere la dirigenza del Milan a portarlo in rossonero a gennaio. Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui il direttore sportivo Igli Tare avrebbe tentato di intavolare una trattativa con la Juve per il 27enne originario di Rivoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma i bianconeri avrebbero subito rispedito l’offerta al mittente.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it
Non è detta, però, ancora la parola fine. Il Milan sicuramente tornerà alla carica per Gatti al termine della stagione in corso e la posizione della Juve potrebbe cambiare anche perché Spalletti punta tutto su Bremer e Kelly dietro e al momento Gatti non è un titolare nel suo scacchiere tattico. Attenzione, dunque, ai prossimi mesi quando l’asse Milano-Torino potrebbe tornare incandescente per l’eventuale trasferimento dell’ex Frosinone in rossonero.

