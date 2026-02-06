Il Milan non molla la pista che porta a Radu Dragusin con il difensore che, cercato durante la scorsa sessione di trattative , è rimasto al Tottenham per cercare di aiutare la propria squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.
Cercato dalla Roma all’inizio dell’anno, il difensore rumeno è poi diventato un obiettivo sensibile del mercato rossonero con Tare che ha provato a portarlo a disposizione di Allegri per migliorare la difesa a disposizione del tecnico livornese.
Rimasto al Tottenham, Radu Dragusin potrebbe essere il nuovo rinforzo in vista della prossima stagione del Milan. La società rossonera continua a seguire l’ex giocatore della Juventus che in Serie A fece molto bene con la maglia del Genoa. L’idea dei rossoneri è quella di fare un tentativo in prestito con diritto di riscatto, mettendo a disposizione di Allegri un calciatore in grado di agire sia da centrale che da braccetto di sinistra della difesa.