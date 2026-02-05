In Premier ha indossato altre tre maglie. Da giovanissimo era considerato un potenziale campione

Allegri contento del mercato di gennaio? Probabilmente no. Il tecnico livornese avrebbe voluto una prima punta più giovane e affidabile di Fullkrug – per fortuna non è arrivato Mateta, visto che dovrà operarsi al ginocchio – e soprattutto un difensore.

Nel reparto arretrato, zona centrali, la squadra ha davvero gli uomini contati per una linea a tre. Possibile ‘occasione’, ma non troppo, dal mercato dei cosiddetti svincolati.

Inutile tirar fuori il solito nome, ovvero quello di Sergio Ramos. Lo spagnolo è stato proposto un paio di mesi fa, ma ha 39 anni e con la testa impegnata in altro: nello specifico all’acquisto del suo caro Siviglia attraverso imprenditori amici. Col massimo rispetto che si deve a un campionissimo che ha vinto tutto quel c’era da vincere, parliamo adesso di un ex calciatore.

Non è stato neanche la scarpa di Sergio Ramos, però la sua discreta carriera l’ha fatta. Kurt Zouma, difensore di 31 anni con alle spalle una lunga esperienza soprattutto in Premier: 151 presenze con il Chelsea, col quale nel 2021 vinse anche la Champions (ma da panchinaro), 103 col West Ham, 37 con lo Stoke City e 36 con l’Everton.

Zouma per il Milan: ‘No, grazie’

Il francese era considerato da giovanissimo un potenziale campione. Ha deluso le enormi aspettative, giocando però al contempo su discreti e a tratti buoni livelli. Non è vecchio, ma negli ultimi mesi ha giocato pochissimo: appena 4 le presenze con i rumeni del Cluj, dove si era trasferito lo scorso settembre a parametro zero.

Zouma ha lasciato il Cluj a metà gennaio: l’ex Chelsea ha risolto il contratto tornando ad essere un disoccupato. Ammesso che non l’abbiano già fatto, i suoi agenti potrebbero offrirlo in quella Serie A alla quale è stato spesso accostato negli anni passati.

Offrirlo in particolare al Milan, conoscendo la richiesta e le esigenze di Max Allegri. Difficilmente, però, il club rossonero prenderebbe in considerazione la candidatuta del classe ’94 di Lione, poiché – al di là del valore – avrebbe bisogno di un po’ di tempo per entrare in condizione. E il Milan, chiamato a tenere testa all’Inter (finora ci è riuscito), non ne ha…