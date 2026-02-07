Santiago Gimenez ha pubblicato un post su Instagram con il quale ha espresso tutto il suo amore nei confronti del Milan: “Mi manchi, ma ci siamo quasi”.
Parole che fanno sognare i tifosi rossoneri che potrebbero trovarsi di fronte ad un’abbondanza inaspettata per quello che riguarda l’attacco.
L’acquisto di Fullkrug, il buono stato di forma di Nkunku e i prossimi rientri di Leao e Pulisic, potrebbero portare in casa rossonera un alto numero di attaccanti per la parte finale di campionato. Per Massimiliano Allegri ci potrebbe essere un reparto offensivo decisamente affollato con il tecnico chiamato a scegliere per il meglio del Milan e cercare di non scontentare nessuno.
Per Santiago Gimenez saranno settimane fondamentali anche per quello che riguarda il proprio futuro con il messicano classe 2001 che vuole cercare di arrivare nella forma migliore anche in occasione del mondiale della prossima estate.