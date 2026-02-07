Santiago Gimenez ha pubblicato un post su Instagram con il quale ha espresso tutto il suo amore nei confronti del Milan: “Mi manchi, ma ci siamo quasi”.

Parole che fanno sognare i tifosi rossoneri che potrebbero trovarsi di fronte ad un’abbondanza inaspettata per quello che riguarda l’attacco.

L’acquisto di Fullkrug, il buono stato di forma di Nkunku e i prossimi rientri di Leao e Pulisic, potrebbero portare in casa rossonera un alto numero di attaccanti per la parte finale di campionato. Per Massimiliano Allegri ci potrebbe essere un reparto offensivo decisamente affollato con il tecnico chiamato a scegliere per il meglio del Milan e cercare di non scontentare nessuno.

/7 64 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 2 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 3 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 4 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 5 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 6 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 7 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 41% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Per Santiago Gimenez saranno settimane fondamentali anche per quello che riguarda il proprio futuro con il messicano classe 2001 che vuole cercare di arrivare nella forma migliore anche in occasione del mondiale della prossima estate.