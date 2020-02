CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Sarà una lunga estate per l'Inter che vede concretizzarsi sempre di più l'ombra del Barcellona su Lautaro Martinez. Consacratosi a livello internazionale, l'attaccante argentino ha definitivamente infiammato l'interesse dei top club europei con il Barça che, su tutti, sta programmando l'assalto in vista della prossima finestra di calciomercato in cui si prevedono grandi investimenti soprattutto nel reparto offensivo in cui serve un nuovo 'numero 9'.

La notizia viene rilanciata oggi in Spagna, dove il catalano 'Mundo Deportivo' fa il punto sulla questione attaccante in casa blaugrana, con la dirigenza che sta lavorando all'innesto di un nuovo attaccante in questi giorni dopo gli infortuni di Dembele e Suarez. Secondo il quotidiano dunque gli uomini mercato del Barça avrebbero deciso di puntare in questa fase su un profilo di ripiego, abile su tutti i fronti dell'attacco e soprattutto low cost per non impattare i conti e non togliere spazio al grande investimento estivo che sarà fatto, appunto, su Lautaro Martinez. La clausola da 111 milioni di euro valida nei primi 15 giorni di luglio non spaventa particolarmente il club che, qualora non dovesse riuscire a prenderlo in quella finestra temporale, sarebbe pronto a spendere anche di più. Il tutto mentre parallelamente il Ds Abidal non ha escluso anche un tentativo per Neymar.

