CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ATALANTA PESSINA / Juventus e Inter continuano ad incrociare la loro strada anche sul mercato: chiusa qualche settimana fa la bagarre per Kulusevski, con lo sprint vincente bianconero, ora le due prime delle classe della Serie A sono pronte a ripetere la sfida per un altro calciatore di proprietà dell'Atalanta.

Si tratta - si legge su 'sportmediaset.it' - del centrocampista Matteo Pessina, 22 anni, attualmente in prestito al Verona dei miracoli di Juric: è proprio con l'Hellas che il classe '97 si è messo in mostra attirando l'attenzione delle big italiane. Le ultimissime di mercato: clicca qui

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere: il Verona vanta un diritto di riscatto a fine anno di 4,5 milioni di euro con l'Atalanta che può contro-riscattarlo per 5 milioni di euro. Difficile, considerando anche l'interesse delle grandi, che i bergamaschi si lascino sfuggire questa opzione così chi tra Juventus e Inter vorrà acquistare Pessina è probabile che debba parlare con gli orobici. Sfida lanciata quindi per il 22enne con anche Napoli e Milan alla finestra e il presidente Percassi che pregusta un altro ricco incasso con un altro calciatore che - come accaduto con Kulusevski e Barrow - non rientra tra gli inamovibili di Gasperini.