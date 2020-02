Calciomercato Juventus, Szczesny rinnova: svolta Donnarumma

CALCIOMERCATO JUVENTUS SZCZESNY DONNARUMMA / Wojciech Szczesny e la Juventus proseguiranno insieme ancora fino al 2024. L'annuncio del prolungamento del contratto del portiere polacco classe 1990 è stato dato questo pomeriggio dal club bianconero.

Un annuncio, che era nell'aria da tempo, e che potrebbe cambiare il suo futuro e non solo.

Il prolungamento dell'ex Roma va, infatti, interpretato come una totale fiducia da parte della Juventus, che ha deciso di puntare con forza sul calciatore ex Roma e Arsenal che in questi anni in bianconero ha dimostrato tutto il suo grande valore.

Le qualità di Szczesny sono dunque apprezzate parecchio dai bianconeri ma anche da diversi club stranieri, che adesso per strapparlo alla Juventus dovranno mettere sul tavolo offerte importanti sui 50 milioni di euro.

Il prolungamento permette al club campione d'Italia di avere più forza sul mercato ma di fronte ad un'offerta davvero importante, come ci insegna la storia del calciomercato, tutti sono cedibili.

Juventus, niente Donnarumma?

Il rinnovo di Szczesny potrebbe dunque cambiare anche il futuro di un suo collega illustre, Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore del Milan ha un accordo in scadenza nel 2021. I prossimi mesi saranno quelli chiave per capire se i rossoneri riusciranno a blindare il loro gioiello ma i segnali non sono molto confortanti e il Milan si è già cautelato non cedendo Reina a titolo definitivo. Senza Donnarumma sarebbe lo spagnolo il numero uno.

Ma oggi, il rinnovo di Szczesny va visto comunque come una notizia positiva per il Milan, con la Juventus che sarà attenta su Donnarumma ma senza la necessità di affondare il colpo. Alla situazione portieri osserva con interesse anche il RealMadrid, che stando agli ultimi rumors sarebbe pronto ad un nuovo assalto a Donnarumma.

