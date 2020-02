p>PSG TUCHEL ICARDI/ Intervenuto in conferenza stampa, Thomas, allenatore del PSG, ha parlato dell'attuale situazione di Mauro, centravanti argentino in prestito dall'Inter di Beppe: "Il centravanti argentino è un giocatore di esperienza, ci sono fasi della stagione in cui non è facile, ma non deve smettere di applicarsi e noi lo aiuteremo". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

