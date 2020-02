Calciomercato Inter, Mourinho torna sulla partenza di Eriksen

CALCIOMERCATO INTER MOURINHO ERIKSEN/ Christian Eriksen è stato di certo il colpo più importante della sessione di calciomercato invernale italiana. Il trequartista danese ha lasciato il Tottenham, ora allenato da Josè Mourinho, leggenda tra l'altro dell'Inter.

Proprio lo Special One intervistato ai microfoni di 'Sky Sports UK' è tornato sulla cessione dell'ex giocatore dell'Ajax: "Abbiamo perso un giocatore come Eriksen, ma grazie al nostro presidente siamo stati in grado di compiere una cessione intelligente". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Mourinho ha poi aggiunto: "Speriamo che possa succedere la stessa cosa in futuro. E' anche vero che noi allenatori vorremmo avere sempre dei giocatori forti in rosa, è un po' questa la nostra natura".