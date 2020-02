CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MESSI / Ritorna d'attualità la candidatura di Pep Guardiola per la panchina della Juventus visto il momento difficile di Maurizio Sarri. Senza trofei in bacheca e soprattutto in caso di flop in Champions League, il presidente Agnelli potrebbe congedare dopo una sola stagione il tecnico di Figline, riprovando l'offensiva per lo spagnolo come scrive Oltremanica il 'Sun'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ma l'attuale manager del Manchester City non sarebbe la sola grande novità per la Juve della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, l'undici stellare di Guardiola: Messi con Ronaldo e Dybala

La dirigenza della Continassa insieme a Guardiola darebbe anche l'assalto al sogno, riformando l'accoppiata vincente che diede spettacolo ai tempi del. Inoltre, il Pallone d'Oro andrebbe a comporre un tridente da urlo insieme ae al connazionale, con quest'ultimo che verrebbe riconfermato vista la stima che nutre Guardiola per la 'Joya'.

L'allenatore spagnolo, inoltre, per puntellare l'undici dei bianconeri potrebbe chiedere alla dirigenza l'ingaggio di Sane sempre dal Manchester City, oltre a Meunier (in scadenza con il PSG) per la fascia destra del reparto difensivo. Un 4-2-3-1 che verrebbe completato da Szczesny tra i pali, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa, oltre a Bentancur e Pjanic in mediana. Una formazione stellare, che inevitabilmente fa già sognare i tifosi della 'Vecchia Signora'…

