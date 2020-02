CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO FUTURO / I numeri che inchiodano Rino Gattuso: il sole non è ancora tornato sul Napoli, la sconfitta di Lecce ha rigettato la squadra azzurra in una crisi che non conosce fine. Da Ancelotti a Gattuso il copione non è cambiato, anzi le statistiche indicano anche un peggioramento, per quanto il nuovo allenatore sembrerebbe essere apprezzato dall'ambiente più del suo predecessore. Eppure il rendimento non ha segnato la svolta che ci si aspettava: meno punti, meno gol fatti, più reti subite, un'involuzione nei numeri che è soltanto in parte compensata da squarci di gioco al quale i partenopei si aggrappano per un finale di stagione positivo.

Un finale in cui ci sarà da decidere anche del futuro dello stesso Gattuso, legato da un contratto fino a giugno più opzione per la prossima stagione: se prima del Lecce la conferma sembrava quasi certa, l'inatteso ko interno rimette tutto in discussione.

Del resto, come già accennato, i numeri non sorridono all'allenatore calabrese: la media punti in campionato è di 1,12 (contro l'1,4 di Ancelotti), i gol fatti 12 (media di 1,5 a partita contro l'1,6 del predecessore), mentre quelli subiti ben 15 (media 1,87 contro 1,26 precedente).

Logico pensare quindi che senza un'inversione di tendenza Gattuso potrebbe non sedere sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. Nel caso di propendesse per un nuovo cambio in panchina, il nome caldo è quello di Juric, ma occhio anche a Gasperini (piace da tempo a De Laurentiis) e a Spalletti.

