INTER MILAN DERBY LUKAKU / Serata indimenticabile per l'Inter e Lukaku, con il belga che chiude il match nel recupero segnando il gol del definitivo 4-2 dopo la rete segnata anche all'andata.

Il bomber classe '93, protagonista assoluto della cavalcata nerazzurra che ha portato all'aggancio alla, ha parlato nel postpartita: "Abbiamo fatto molto bene il secondo tempo, nel primo gli abbiamo lasciato troppo spazio, complimenti a loro ma nella ripresa abbiamo giocato con un’altra intensità e abbiamo fatto 4 gol. Abbiamo gestito bene la palla e sono molto contento".

L'ex United ha parlato a 'Sky Sport': "La pressione di dover raggiungere la Juve ci ha bloccato? No, il primo tempo è stato molto difficile, abbiamo avuto una sola occasione ma nella ripresa l’hanno vista tutti la mentalità di non mollare e giocare fino alla fine. Per me comunque la cosa più importante è che lavoro per la squadra, sono qui per vincere insieme. Tutto il lavoro è grazie ai compagni, all’allenatore e allo staff. Sapevo che questo fosse il campionato più difficile per un attaccante, sono molto contento di essere qui".