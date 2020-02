SERIE A RISULTATI / Crolla il Napoli al 'San Paolo'. Brutta battuta d'arresto per la squadra di Gattuso, sconfitta per 3-2 in casa dal pericolante Lecce. Super Lapadula, autore di una doppietta, di Mancosu l'altra marcatura degli ospiti di Liverani. Al Napoli non bastano i sussulti di Milik e Callejon. Sorride anche il Genoa: un gol di Pandev stende il Cagliari.

Pari infine al 'Rigamonti' tra, conche nel recupero salva i friulani dopo il vantaggio dei padroni di casa con

RISULTATI FINALI:

NAPOLI-LECCE 2-3 - 28' e 61' Lapadula (L); 48' Milik (N); 75' Mancosu (L);

GENOA-CAGLIARI 1-0 - 42' Pandev (G)

BRESCIA-UDINESE 1-1 - 81' Bisoli (B); 92' De Paul (U)

CLASSIFICA: Juventus 54 punti, Inter 51*, Lazio 50*, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari 32, Parma 32*, Milan 32*, Napoli 30*, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina 25, Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce 22, Genoa 19, Brescia 16, Spal 15. *Una partita in meno