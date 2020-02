Spal-Sassuolo 1-2: Boga allo scadere: notte fonda per Semplici

SERIE A SPAL SASSUOLO / Il Sassuolo sbanca il 'Mazza' di Ferrara. 2-1 contro la Spal grazie alla rete al novantesimo di Boga, che prima si era anche procurato il rigore da dove era nato il pareggio di Ciccio Caputo.

Notte fonda per, sempre più a rischio esonero, e la Spal che resta ultima con 15 punti al pari col Brescia che però ha una gara in meno. Seconda vittoria consecutiva, la terza in quattro partite, per invece i neroverdi di

SPAL-SASSUOLO 1-2

23' Bonifazi (SP), 65' rig.Caputo, 90' Boga (S)