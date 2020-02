CALCIOMERCATO JUVENTUS VERONA INTER NAPOLI KUMBULLA / Juventus contro Verona per la 23a giornata di Serie A. Stasera, i ragazzi di Sarri affrontano l'impegnativa sfida alla squadra di Juric, grande sorpresa di questa prima parte di campionato. Così, sempre attenta a trarre indicazioni importanti in chiave calciomercato, la dirigenza bianconera, che ha seguito la formazione nella trasferta veronese, anche oggi ha l'occasione per osservare da vicino alcuni talenti importanti.

Da stasera, quindi,può iniziare a preparare a una nuova beffa ain vista della prossima estate: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Se Rrahmani e Amrabat sono già stati ceduti, un altro pezzo forte dei gialloblu è Marash Kumbulla, centrale difensivo classe 2000. Autore di un buonissimo primo tempo come il resto dei compagni, il calciatore anche oggi ha mostrato le sue ottime potenzialità, esultando poi inutilmente per un gol in fuorigioco. Presente sugli spalti con i suoi addetti ai lavori, quindi, la Juventus ha avuto modo di apprezzarne le qualità. Come già anticipato da Calciomercato.it, su Kumbulla ci sono da tempo Inter e Napoli, ma la concorrenza sembra destinata ad aumentare di settimana in settimana.

