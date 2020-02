Inter-Milan, carica Pioli: le ultime su Ibra da Milanello

INTER MILAN PIOLI IBRA / “Tutti in campo con la faccia di Ibrahimovic”, Stefano Pioli è carico in vista del derby. Da Milanello non c’è alcuna preoccupazione per le condizioni del bomber svedese, che domenica sera sarà regolarmente in campo, salvo clamorosi colpi di scena, a guidare i suoi compagni. L’ex Galaxy, dopo una settimana di lavoro differenziato, è pronto a tornare regolarmente in gruppo come da programma. Ibra è pronto e carico per un match che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. Una vittoria infatti avvicinerebbe il Milan alla zona Champions dopo il ko di ieri della Roma.

Milan, variabile Calhanoglu

Non sarà certo facile maci crede e per l’occasione potrebbe cambiare leggermente modulo.

Il tecnico sta seriamente pensando di schierare Calhanoglu dietro la punta. Il centrocampo folto dell’Inter è la maggiore preoccupazione di mister Pioli. Il turco è l’idea per bloccare la prima fonte di gioco nerazzurra, rappresentata da Brozovic. È comunque vivo il ballottaggio tra Leao, Rebic e Bonaventura. La presenza in campo di un attaccante porterebbe ovviamente l’ex Bayer sull’esterno. Il resto della formazione appare abbastanza chiara, con Bennacer e Conti che tornano titolari. L’unica assenza dovrebbe essere quella di Krunic.

4-4-1-1: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura(Leao); Calhanoglu, Ibrahimovic