CALCIOMERCATO PSG REAL MADRID MBAPPE / Dopo il battibecco tra Mbappé e Tuchel in occasione di Psg-Montpellier, le voci di mercato attorno al futuro dell'attaccante francese classe 1998 si sono fatte più insistenti.

Secondo quanto riportato da 'Marca', è stato necessario l'intervento del dsper smorzare la tensione e per raggiungere una pace temporanea in vista del proseguo della stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Cosa ne sarà però di Mbappé al termine della stagione? Lo sceicco Nasser Al Khelaifi, numero uno del Psg, ha fatto sapere all'entourage del giocatore di non essere disposto ad ascoltare nessuna offerta per un eventuale trasferimento nella prossima estate della propria stella, nel mirino del Real Madrid. Al momento Mbappé ha congelato però la trattativa di rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: decisivo sarà il percorso in Champions League del Psg in quest'anno.