NAPOLI ROMA LAZIO NACHO REAL MADRID / Se il mercato invernale si è ormai chiuso da una settimana, gli affari non finiscono mai: ora è tempo per le società di fare a gara per assicurarsi quei giocatori con il contratto in scadenza a giugno e pronti a cambiare maglia a costo zero. E tra i nomi più interessanti c'è Nacho Fernandez, 30enne difensore in forza al Real Madrid. Nazionale spagnolo, centrale difensivo in grado di giocare anche come terzino sinistro, Nacho sembra destinato a disputare gli ultimi mesi nella capitale spagnola.

Il contratto del giocatore scade infatti nel prossimo giugno e il Real Madrid non sembra intenzionato a prolungare l'accordo con il difensore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, nel mirino il 'nuovo' Schick

Nacho può dunque rappresentare una ghiotta occasione a costo zero e ad approfittarne potrebbero essere soprattutto i club italiani. Secondo 'Don Balon' in pole position per il giocatore ci sarebbero tre società di Serie A: Napoli, Roma e Lazio. Dalla Spagna sono certi che il giocatore lascerà Madrid, ma la concorrenza ai club italiani non manca. Nacho è un profilo gradito anche in casa Valencia e Villarreal. La concorrenza è folta, Napoli, Roma e Lazio devono fare alla svelta per cercare di spuntarla e assicurarsi il 30enne difensore spagnolo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, Insigne e l'ammutinamento: "Che casino! Colpa di tutti"

Napoli, nome nuovo nel mirino: sfida alla Juventus

Calciomercato, il gioiello del Verona che intriga le big