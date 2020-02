Calciomercato Milan, offerta per il nuovo Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO MILAN ZARACHO - Sin dalla scorsa estate, il Milan è sulle tracce di Matias Zaracho, eclettico attaccante argentino classe 1998 che può agire come seconda punta, come ala oppure come trequartista. In patria viene considerato il nuovo Lautaro Martinez, non fosse altro perché milita anche lui nel Racing Avellaneda, club da cui l'Inter ha acquistato il 'Toro' nel 2018.

A gennaio i rossoneri hanno preferito non fare investimenti, prendendo solo giocatori svincolati o in prestito. Ma a giugnosono pronti a tornare all'assalto: secondo il portale 'Todo Fichaje', il club meneghino avrebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro per provare a portarlo a Milanello.

