CALCIOMERCATO MILAN UNDER ROBINSON / Dopo averli corteggiati a lungo durante la finestra invernale di gennaio, il Milan è pronto a tornare alla carica in estate per Cengiz Under e Antonee Robinson. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', a prescindere da chi sarà l'allenatore, con Pioli che verrà valutato a fine anno in base ai risultati raggiunti, Boban e Maldini cercheranno nuovamente di portare a Milano i due giocatori.

Tutte le news di calciomercato e non solo:

Per l'esterno turco non è stata trovata a gennaio l'intesa con la dirigenza della Roma ma il Milan ha incassato il gradimento del giocatore e la pista potrebbe tornare ad essere calda tra qualche mese. Stesso discorso per il terzino del Wigan: il suo trasferimento è saltato a causa del supplemento di esami indicato dai medici durante le visite mediche, ma è un profilo che tornerà di moda in estate visto che al Milan servirà un vice Hernandez. L'altro nome è quello di Kalulu del Lione, in scadenza di contratto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Ibrahimovic 'ruggisce' in vista del derby contro l'Inter

Calciomercato Milan, retroscena clamoroso su Piatek