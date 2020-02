CALCIOMERCATO INTER MILAN CRAGNO CAGLIARI / Dopo il brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per tutto il girone di andata, Alessio Cragno è tornato protagonista con la maglia del Cagliari. L'estremo difensore è ripartito da dove aveva lasciato, parando. Il calciatore classe 1994 - come se non avesse mai lasciato il campo - ha giocato due ottime partite contro Inter e Parma. Da qui a fine stagione - se non dovessero esserci complicazioni - sarà lui a difendere la porta dei sardi e non Olsen.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Per Cragno l'obiettivo è doppio: il primo è quello di conquistare la Nazionale. Sembra esserci, infatti, spazio ancora per una convocazione come terzo portiere alle spalle di Donnarumma e Sirigu. Bisognerà battere la concorrenza di Meret e Gollini: missione non certo impossibile per l''Uomo CRagno' che fino all'estate scorsa è stato tra i portieri più apprezzati.

LEGGI ANCHE >> Italia, dalla Nazionale al Var: parla Mancini

In estate il suo nome è stato accostato con insistenza alla Roma, che poi ha deciso di puntare su Pau Lopez.

Dopo Handanovic o Donnarumma?

Da giugno, magari, con una convocazione in Nazionale in tasca, Cragno proverà a convincere una big a puntare su di lui.

Ad oggi le big che potrebbero cambiare portiere sono Milan e Inter. I rossoneri sono alle prese con il rinnovo non facile di Donnarumma. Se l'estremo difensore classe 99 non dovesse prolungare il contratto in scadenza nel 2021 l'idea Cragno, da affiancare all'esperto Reina, potrebbe davvero prendere piede.

LEGGI ANCHE >> VIDEO CM.IT - Calciomercato Inter, la risposta a Spalletti. Le ultime su Piatek e Giuseppe Rossi

Anche l'Inter presto si interrogherà sul futuro del proprio portiere. L'età di Handanovic avanza e il 14 luglio saranno 36 le primavere. Cragno è un profilo che piace e non è escluso che non possa tornare di moda. Milano dunque potrebbe essere davvero la nuova città dell''Uomo CRagno'.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Verso Inter-Milan, Handanovic vuole esserci: ecco il 'piano'

Milan, Pioli recupera i pezzi e Ibra torna a ruggire!