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Milan, cambia tutto per il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

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Altro colpo di scena per quel che concerne la panchina della compagine rossonera: ecco le ultimissime.

Dopo il clamoroso addio di Max Allegri, il Milan si è messo subito alla ricerca di un nuovo allenatore che possa rilanciare le ambizioni del club rossonero dopo il quinto posto di quest’anno. Tantissimi i profili accostati alla panchina della compagine meneghina, ma ora arriva un importante aggiornamento: a guidare il Milan non sarà sicuramente il corteggiatissimo Andoni Iraola che ha appena firmato con il Liverpool.

Andoni Iraola
Iraola (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale dei Reds: “Il Liverpool FC conferma che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27. Il 43enne prenderà le redini della squadra di Anfield, succedendo ad Arne Slot, che ha lasciato i Reds sabato scorso. Iraola arriva dopo tre stagioni di successo in Premier League con l’AFC Bournemouth, che ha portato la squadra in Europa per la prima volta nella sua storia, con un sesto posto in classifica il mese scorso”.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: chi allenerà il Milan nel corso della prossima stagione? Lo sapremo molto presto…

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