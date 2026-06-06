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Arrivano conferme, Maignan valuta l’addio: il Milan deve fare in fretta

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Futuro in dubbio per Mike Maignan al Milan nonostante il recente rinnovo del contratto fino al giugno del 2030. 

Mike Maignan
Possibile addio di Maignan al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il portiere francese è rimasto deluso dall’addio di Massimiliano Allegri e, conseguentemente, del preparatore dei portieri Filippi con il quale aveva stretto un ottimo rapporto.

La mancata qualificazione alla Champions League, poi, è una motivazione in più per l’estremo difensore di guardarsi attorno per valutare l’addio alla squadra rossonera. Le squadre interessate non mancano con il giocatore che è in attesa di capire quale sarà il prossimo allenatore della squadra e il progetto tecnico da mettere in piedi.

Qualora il Milan continuasse a tentennare, secondo quanto affermato da Milannews.it il giocatore potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Una possibilità che la nostra redazione aveva svelato già alcune settimane fa, parlando di un Maignan non certo di proseguire la sua carriera a Milanello.

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