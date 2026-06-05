Alle prese con un vero e proprio terremoto tecnico e dirigenziale, i rossoneri sono comunque attivi sul mercato

Conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League, la stagione del Milan ha avuto come corollario un repulisti totale a livello tecnico (Allegri), e dirigenziale (Furlani, Moncada e Tare). Un vero e proprio ribaltone che rischia di far accumulare esiziali ritardi in sede di calciomercato.

In attesa di ufficializzare i sostituti dei tesserati andati via, il club rossonero tramite alcuni intermediari sta già ricevendo qualche sollecitazione di mercato, anche perché i propositi d’addio ufficializzati da Rafa Leao hanno stuzzicato le fantasie di Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe e Galatasaray, solo per citarne alcune.

Nonostante stia vivendo un periodo d’interregno, sulle scrivanie del club milanista è arrivato anche il dossier di Crysencio Summerville. Secondo Team Talk ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per l’esterno olandese, valutato 40 milioni di euro dal West Ham e obiettivo anche di Gian Piero Gasperini per la sua Roma.