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Polveriera Milan, Leao attacca direttamente Allegri

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Continua il momento difficile in casa Milan con la dirigenza che non ha ancora scelto il direttore sportivo e l’allenatore per la prossima stagione e, nel frattempo, arrivano anche le parole di Leao duro nei confronti di Allegri.

Leao
Leao attacca Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Esonerato dal Milan dopo il ko interno contro il Cagliari, Massimiliano Allegri ha salutato dopo un solo anno i rossoneri ed è prossimo dal trovare l’accordo con il Napoli. Il club meneghino, nel frattempo, sta lavorando per trovare la giusta soluzione per la propria panchina con Glasner in vantaggio su Pochettino.

Ad agitare ancora di più le acque in casa Milan ci ha pensato Leao con le dichiarazioni contro Massimiliano Allegri: “Non credo di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più idonea per fare la differenza. Ho giocato per quattro  o cinque mesi infortunato, con una tendinite, poi aggiungiamo che ho giocato in una posizione che non è la mia e sono arrivato stanchissimo a fine stagione”.

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