Ufficiale, Glasner saluta il Crystal Palace: il Milan si avvicina

Oliver Glasner ha ufficialmente salutato il Crystal Palace con l’allenatore austriaco che ora è pronto ad una nuova avventura con il Milan in pole per assicurarselo in panchina.

L’austriaco ha voluto salutare il Crystal Palace con una lettera pubblicata sui social della squadra inglese, annunciando il suo addio e ringraziando società, squadra e tifosi. Il suo nome appare in pole per il Milan in vista della prossima stagione con il tecnico che sarebbe il prescelto di Ralf Rangnick per la panchina con l’attuale CT dell’Austria pronto a ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

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In queste ore è previsto un incontro tra Glasner e il Milan per provare a trovare un’intesa per arrivare sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione. L’austriaco appare in vantaggio rispetto a Jaissle, tecnico dell’Al-Ahli, anche lui molto apprezzato da Rangnick.