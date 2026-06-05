L’attaccante brasiliano è pronto a lasciare l’Arsenal in estate

Zero minuti nella finale di Champions League contro il PSG. L’avventura di Gabriel Jesus all’Arsenal, a meno di clamorosi ripensamenti, si chiuderà così, con un retrogusto amaro. D’altronde, buona parte della stagione è stata compromessa dal lungo recupero dopo il grave infortunio al ginocchio, ma ciò non ha impedito al brasiliano di preservare un certo appeal in sede di calciomercato.

Accostato a più riprese a Juventus e Milan e offerto anche a Napoli e Roma, il 29enne ex Manchester City ha segnato un gol ogni 165 minuti e spera di avere ancora un futuro in Europa nonostante gli interessamenti di Flamengo e Palmeiras.

Nelle ultime ore, secondo Football Insider, sarebbe riemersa con forza la candidatura dell’Everton. A caccia di rinforzi in attacco, la famiglia Friedkin ha messo in cima alla lista dei desiderata proprio Gabriel Jesus, ma proverà ad ottenere uno sconto rispetto ai 20 milioni richiesti dai Gunners.