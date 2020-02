CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI EMERSON PALMIERI SCAMBIO KURZAWA DE SCIGLIO PSG - La Juventus guarda già alla prossima stagione. E il Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, è pronto a rinforzare la fascia sinistra difensiva. Saltato a gennaio lo scambio Kurzawa-De Sciglio col Paris Saint-Germain, la dirigenza è pronta ad affondare il colpo per un giocatore che Maurizio Sarri conosce bene.

Stiamo parlando di, 25enne giocatore italo-brasiliano che con l'attuale allenatore della Juve ha condiviso la stagione al. Già visto all'opera in Italia con la maglia della, l'esterno sinistro della Nazionale italiana di Robertosembra essere l'obiettivo numero per la fascia del club campione d'Italia in carica per la prossima stagione. Sotto contratto con i 'Blues' fino al 2022, la valutazione del cartellino si aggira sui 25 milioni di euro. Un sacrificio necessario vista la sola presenza in rosa dicome mancino puro per la fascia difensiva. Senza dimenticare il ritorno di Lucadal prestito al: da capire se per restare definitivamente oppure solo di passaggio.