MILAN HERTHA BERLINO PIATEK / Primo gol per Krzysztof Piatek alla seconda presenza con la maglia dell'Hertha Berlino: il centravanti polacco è andato in rete nell'ottavo della coppa di Germania, la DFB Pokal, vinto in rimonta dallo Schalke 04 con il risultato di 3-2. Il gol però non è bastato perché i padroni di casa l'hanno spuntata nei tempi supplementari, dopo aver rimontato negli ultimi minuti di gara il doppio svantaggio.

Tutte le news di calciomercato e non solo:

Solita esultanza da 'Pistolero' per festeggiare la prima gioia con il suo nuovo club. Anche con la maglia del Milan, Piatek trovò la sua prima rete in Coppa Italia contro il Napoli: in quell'occasione furono addirittura due le reti siglate all'esordio assoluto in maglia rossonera.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, retroscena Spalletti: poteva finire in un'altra squadra di Serie A

Milan, Saelemaekers: "Tutto in un giorno. Ecco il mio colpo migliore"