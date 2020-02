CALCIOMERCATO INTER GUARDIOLA SENSI BASTONI / Resta Guardiola o no, il Manchester City comunque cambierà pelle nella prossima estate. In Inghilterra danno per certa la mezza se non di più rivoluzione dei 'Citizens' che tradotta vuol dire tanti acquisti e tante cessioni. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Cancelo 'offerto': scambio uno (più cash) per due

Tra i giocatori in uscita risulta esserci pure Joao Cancelo.

Preso dallal'estate passata nell'ambito dell'affare che ha visto coinvolto il brasiliano Danilo, anche lui flop a Torino, fin qui il portoghese ha profondamente deluso le attese, in primis, tanto che stando ad alcuni rumors sarebbe potuto partire già nella sessione di calciomercato invernale che si è da poco conclusa.Il 'Sun' ora lo accosta all'ex Inter, dove di fatto è esploso a livello internazionale, anche se appare difficile ipotizzare un suo ritorno in nerazzurro conin panchina. Il classe '94 non dà garanzie sul piano difensivo e non è continuo negli allenamenti, entrambi aspetti che giocano a sfavore di un suo possibile feeling col leccese...

Il Manchester City potrebbe tuttavia provare ad offrirlo, oltre a un cash di una ventina di milioni per complessivi 70 milioni dato che Cancelo ha una valutazione di circa 50, per mettere le mani non su uno bensì su due giocatori nerazzurri: Stefano Sensi, che con Eriksen rischia di perdere 'centralità' nel progetto interista, ed Alessandro Bastoni il quale ha ormai scalzato Godin in difesa. Tutti e due piacciono, oltre a Lautaro Martinez prendibile però pagando la clausola, moltissimo a Guardiola e sarebbero più che 'congeniali' alla sua idea di calcio.

