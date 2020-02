Calciomercato Parma, Gervinho fuori gruppo: il comunicato UFFICIALE

CALCIOMERCATO PARMA GERVINHO / Il trasferimento all'Al-Sadd è saltato perché arrivato fuori tempo massimo, ora la stagione di Gervinho rischia di complicarsi non poco. L'esterno africano aveva spinto per l'addio, riuscendo a firmare con il club del Qatar ma la Federazione ha annullato tutto.

L'ex Roma è così rimasto in forza alma da separato in casa. L'esclusione contro il Cagliari potrebbe essere la prima di una lunga serie.

Il comunicato appena pubblicato sul sito ufficiale dal Parma lascia davvero pochi dubbi: Il club - si legge - comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione".

