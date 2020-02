CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK / In campionato il Milan è in risalita anche se il pareggio interno con il Verona ha smorzato un po' gli entusiasmi: l'arrivo di Ibrahimovic ha rappresentato la svolta per la squadra di Pioli, tecnico che deve conquistarsi sul campo la conferma. Gli ultimi risultati gli stanno dando ragione, ma dalla Germania torna d'attualità la voce di un approdo in rossonero di Ralf Rangnick nella doppia veste di allenatore e direttore sportivo. Un'eventualità che rappresenterebbe una rivoluzione per la società: a farne le spese potrebbero essere, oltre che Pioli, anche Massara, Maldini e Boban, che vedrebbero concentrati poteri importanti nelle mani del tedesco.

Calciomercato Milan, con Rangnick ecco Upamecano e Werner

Certo anche Rangnick dovrebbe fare i conti con il fair play finanziario e l'impossibilità di spendere cifre importanti, ma con qualche cessione top (Donnarumma su tutti) si potrebbe rifare la squadra.

Logico pensare a qualche giocatore del Lipsia, ultima società nella quale Rangnick ha lavorato nella doppia veste di dirigente- allenatore: servono giovani di grande qualità per dare maggior consistenza al progettoed allora occhio a Dayotche il tecnico tedesco ha voluto prima ale poi al. Nome buono per età e qualità anche Timo, 23 anni, autentico trascinatore del Lipsia quest'anno con venti gol in altrettante partite. Problema non di poco conto la folta concorrenza, soprattutto dalla Premier League, e la valutazione molto elevata (almeno sessanta milioni). Ipotesi soltanto in attesa che ci sia chiarezza sul futuro allenatore del Milan, considerato che ai microfoni di Calciomercato.it, lo stesso Rangnick aveva smentito contatti con i rossoneri.

