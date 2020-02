SPAL ROSSI MATRI / Semplici confermato, almeno per il momento, ma la Spal non resta ferma: c'è una salvezza da inseguire con il problema del gol che si è fatto pressante. Serve un attaccante per andare a caccia della conferma nel massimo campionato e gli estensi pensano al mercato degli svincolati per aggiungere qualche gol alla rosa a disposizione del tecnico.

Alessandroè un'idea che circola da un po', da prima ancora che si svincolasse dal Brescia, proprio l'ultimo giorno utile per essere tesserabile anche dopo la fine del mercato.

LEGGI ANCHE ---> Parma, annuncio Faggiano su Gervinho: poi esalta Matri

Il 35enne però non è soltanto un'idea della Spal: piace al Parma, alle prese con l'infortunio di Inglese e il caso Gervinho, e potrebbe essere il nome buono anche per compagini di Serie B. Allora, riferisce il 'Corriere dello Sport', nelle ipotesi fatte da il presidente Mattioli e il direttore sportivo Vignati si è inserito anche il nome di Pepito Rossi: l'ex Fiorentina è ormai fermo da tempo e negli ultimi mesi si è allenato prima con il Villarreal ed ora con gli americani del Real Salt Lake. A 33 anni e con quasi due anni di inattività, Rossi rappresenterebbe una scommessa per la Spal.