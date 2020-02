CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI BARCELLONA / Scambio con Rakitic, no con Paqueta: Federico Bernardeschi ha vissuto un gennaio con la valigia o quasi, con il suo nome al centro di diverse trattative di calciomercato. Per la Juventus l'ex Fiorentina non rappresentava (e non rappresenta ancora oggi) uno degli incedibili, anche perché con Sarri non ha un posto da titolare. Per lui si è vociferato di un possibile scambio con il Barcellona e l'interesse dei blaugrana, che si era già palesato in estate, non ha lasciato indifferente il calciatore, come racconta lo stesso Bernardeschi in alcune dichiarazioni riportate da 'TuttoSport': "E' normale che quando un top club come il Barcellona ti cerca ci sia orgoglio, ma io già faccio parte di un top club".

Il numero 33 bianconero ha raccontato come ha vissuto i giorni di mercato: "A me nessuno ha mai detto nulla, non hanno mai parlato di mercato: io ho un contratto con la Juve, per me non è un problema, io sto bene a Torino. Poi vedremo più avanti ma la società non mi ha mai parlato di mercato.

Anzi, si è sempre detto l'opposto quando sono state rivolte alcune domande sulla mia possibile cessione. E questo mi ha fatto molto piacere".

LEGGI ANCHE---> Juventus, decisione presa: Bernardeschi rivela il nuovo ruolo

Calciomercato, Bernardeschi: quattro mesi per conquistare la Juventus

Dichiarazioni a parte, per Bernardeschi il futuro è da scrivere nei prossimi quattro mesi: da qui a fine stagione, il centrocampista dovrà conquistare la fiducia di Sarri e maggior spazio in squadra. Il ruolo pensato per lui è quello di mezzala e la seconda parte di stagione sarà fondamentale per capire se Bernardeschi può essere parte integrante del progetto Juve. In caso contrario per lui in estate si tornerà a parlare di cessione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Paratici tenta il colpaccio | 60 milioni in Premier!

Calciomercato, Inter e Juventus: la sfida infinita si sposta sui parametri zero