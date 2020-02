JUVENTUS LISTA CHAMPIONS / Tutto come previsto nella lista Champions presentata dalla Juventus: nell'elenco diramato dal club bianconero figura nuovamente il nome di Giorgio Chiellini, escluso a settembre per l'infortunio che lo tiene ancora fuori dai campi di gioco. Il capitano bianconero prende il posto di Demiral, anche lui infortunato e che difficilmente tornerà in campo prima della fine della stagione.

Cedutoal, questa volta l'allenatore bianconero non ha dovuto fare scelte difficili, inserendo tutti i calciatori a disposizione.

Ecco la lista Champions presentata dalla Juventus:

1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon

I bianconeri negli ottavi di finale della competizione europea affronterà il Lione: gara di andata il 26 febbraio in Francia, ritorno a Torino il 17 marzo. Per quella data Maurizio Sarri spera di poter contare nuovamente su Giorgio Chiellini.