CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS MERTENS / Vicino ad entrare nella storia del Napoli, ma anche ad uscire dalla squadra: saranno mesi complicati per Dries Mertens, in scadenza di contratto con il club partenopeo ma anche vicino a battere il record di gol di Marek Hamsik (118 vs 121). Il rinnovo del belga continua a non arrivare, mentre si susseguono le indiscrezioni sulle proposte, più o meno concrete, per prendersi l'attaccante a parametro zero nella prossima estate. Ultimissime di calciomercato: CLICCA QUI!

Una situazione che nelle prossime settimane dovrà per forza di cose essere risolta, in un senso o nell'altro. A fare il punto della situazione a 'calcionapoli24.tv' Ciro Venerato che rilancia le ipotesi Inter e Juventus per Mertens: "Il Napoli farà un ultimo tentativo: sapevo che nei prossimi giorni di febbraio doveva esserci una chiacchierata. L'ultima offerta era di 4 milioni più 1 di premio alla firma, ma il belga ha dato mandato a chi lo rappresenta di raccogliere tutte le offerte: vuole firmare a sette milioni.

Ora che è libero da vincoli, punta ad incassare il massimo".

Nel caso di addio al Napoli, non è esclusa una permanenza in Serie A: "C'è stata in passato una trattativa con la Roma ma le richieste furono eccessive. Per giugno c'è l'Inter, ma anche la Juventus visto che piace a Sarri. Per l'estero c'è il Chelsea".

Futuro ancora tutto da decifrare quindi per Dries Mertens: sulle tracce dell'ex Psv Eindhoven c'è anche l'Atletico Madrid, ipotesi che torna concreta dopo che è praticamente saltato l'affare di Cavani. Da un parametro zero all'altro per i Colchoneros, sempre che il Napoli non riesce con l'ultima offerta a strappare il sì del numero 14 azzurro.

