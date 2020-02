TORINO PANCHINA MAZZARRI COMI / Sono momenti di riflessioni in casa Torino.

La posizione di Walter Mazzarri sulla panchina dei granata è in bilico in seguito al pesante ko subito adalla squadra di Liverani, che si è imposta con un netto 4-0.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Dopo il lungo faccia a faccia tra la dirigenza e il tecnico, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il direttore generale Antonio Comi: "Questo non è il momento di parlare ma è quello di riflettere, quando si fa una riflessione si fa una riflessione globale - ammette il dirigente - Queste sconfitte fanno male ai ragazzi, all'ambiente, alla società. Partite così sono inaccettabili. E' la seconda partita in dieci giorni in cui la squadra non reagisce e questo ci dispiace molto. Mazzarri ha avuto la febbre, dopo la partita io non l'ho visto..."

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Torino, confronto dirigenza-Mazzarri: la situazione

Torino, infortunio in attacco: le condizioni di Verdi