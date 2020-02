CALCIOMERCATO INTER MILAN LONGSTAFF PREMIER LEAGUE/ Continua a tener banco sotto il Duomo il calciomercato. Stavolta potrebbe essere addirittura un derby fra Inter e Milan per un talento dalla Premier League. Stiamo parlando di Matty Longstaff, classe 2000 in forza al Newcastle, che sarebbe entrato nel mirino dei due club meneghini.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Inter, De Paul e non solo: quanti intrecci di mercato con l'Udinese

Stando infatti a quanto riportato dal 'Times', Inter e Milan, per Longstaff, sarebbero intenzionate ad offrire cinque anni di contratto. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto rappresentando un'occasione ghiotta in prospettiva. Di ruolo centrocampista, Longstaff in questa stagione ha totalizzato sette presenze in Premier League mettendo a segno due gol.