JUVENTUS FIORENTINA NEDVED COMMISSO / Dopo Commisso, è il turno di Pavel Nedved replicare nuovamente al patron viola nel caldo post-partita di Juventus-Fiorentina. Il vice-presidente bianconero ha dichiarato in zona mista, come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it: "Non capisco tutte queste polemiche, la Juventus ha giocato molto bene nonostante la Fiorentina abbia fatto una bella partita.

Credo che la vittoria della Juve sia meritata alla fine. Commisso? Credo si stia esagerando, queste polemiche non fanno bene al calcio. Bisogna stare più tranquilli perché è controproducente fare queste uscite. Si dicono queste cose soprattutto quando gioca la Juventus e questo mi dispiace molto. Ultimamente non si accetta la sconfitta della Juve e questo non fa bene al calcio italiano. Il VAR è uno strumento che aiuta l'arbitro, il calcio è diventato molto veloce. Sul primo rigore, ad esempio, nessuno avrebbe visto il fallo di mano a velocità reale. Il secondo rigore? L'ho rivisto, ma è l'arbitro che decide e bisogna accettare la sua decisione".