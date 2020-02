SASSUOLO ROMA DE ZERBI / Felice per l'importante vittoria del suo Sassuolo nel match odierno contro la Roma, De Zerbi ha rilasciato alcune parole: "Oggi è andato tutto bene. Quando c'è la situazione giusta andiamo subito in avanti. La fase difensiva è stata fatta con attenzione e applicazione, rispettiamo tantissimo la Roma. E' una fortuna aver trovato un allenatore come Fonseca in Italia - ha spiegato il tecnico a 'Dazn' - Volevamo cercare di determinare la partita. Già all'andata facemmo quasi sempre noi la gara, ma perdemmo palloni e loro subito ci fecero gol. Oggi siamo stati una squadra completa, lo abbiamo fatto con più attenzione e ferocia.

Sono uscito dallo spogliatoio e ho detto che domenica adobbiamo dimostrare chi siamo una volta per tutte. E' vero poi che ci sono delle motivazioni se alterniamo così tanto le prestazioni. Se alziamo tutti la richiesta questa squadra non ha limiti". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

I SINGOLI - "Berardi, Djuricic e Boga? Sono come figli, hanno caratteri diversi. Dobbiamo diventare forti a livello di testa, forti i giocatori lo sono già. La cattiveria ci vuole in tutto, non solo quando bisogna difendere - ha proseguito De Zerbi - La Roma nel secondo tempo è partita forte, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro. Dobbiamo essere ossessionati dal prendere tutto ciò che offre il campo".