SASSUOLO ROMA DZEKO FONSECA / Brutta Roma nella trasferta di stasera contro il Sassuolo. I giallorossi a causa di un primo tempo disastroso, hanno rimediato un roboante 4 a 2 che alimenta le critiche per le recenti prestazioni altalenanti. Così, a fine gara, Dzeko si è reso protagonista di un breve confronto con Fonseca, prontamente ripreso dalle telecamere.

Tuttavia, non c'è certezza sulle esatte parole pronunciate dal bomber. Lo stesso tecnico giallorosso, però, ha successivamente frenato ogni polemica: "Mi ha detto che non c'era bisogno di parlare con l'arbitro - ha spiegato il portoghese a 'Dazn' - Non era il momento giusto per essere arrabbiato con l'arbitro: mi è piaciuto come atteggiamento". Clicca qui per restare aggiornato.