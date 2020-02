CALCIOMERCATO ATLETICO CAVANI CEREZO / Non le ha mandate a dire Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, che dopo il derby perso con il Real se l'è presa, e non poco, con l'arbitraggio. "Se c'è il VAR è per verificare meglio alcune situazioni", ha affermato a Movistar, "dal mio punto di vista c'era un rigore chiarissimo su Morata. Bisognava andare a vedere le immagini".

Il numero uno dei colchoneros è tornato poi sul mancato approdo dinonostante settimane di trattative: "Mi sembra vergognoso ciò che succede ad alcuni calciatori con i loro rappresentanti e i loro familiari. Noi non ci facciamo rapinare".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Liga, il Real Madrid vince il derby: momento nero per l’Atletico