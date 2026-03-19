È compagno di Nazionale del numero 20 nerazzurro: i dettagli

A disposizione di Chivu per Firenze, Hakan Calhanoglu è uno dei big che potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo.

In Turchia sono pressoché certi del ritorno all’assalto del Galatasaray, stavolta con la ferma intenzione di portarselo a casa sfruttando la scadenza ravvicinata del contratto coi nerazzurri.

Diverse fonti turche sostengono che il ‘Cimbom’ possa provare a chiudere con l’Inter per 10/15 milioni di euro, una cifra che il club di viale della Liberazione potrebbe accettare pur di non perderlo a zero dodici mesi più tardi. E anche perché così si libererebbero di un ultratrentenne dall’ingaggio pesantissimo, circa 12 milioni di euro lordi.

L’erede di Calhanoglu potrebbe essere Aleksandar Stankovic, il figlio d’arte che Ausilio ha intenzione di riportare a Milano esercitando la clausola di riacquisto fissata a 23 milioni. Il classe 2005 sta facendo grandi cose al Brugge, dove è approdato l’estate scorsa per circa 10 milioni.

Dalla Turchia: Kocku al posto di Calhanoglu, 35/40 milioni al Besiktas

Alcuni media turchi, però, hanno lanciato a sorpresa la candidatura di Orkun Kocku, classe 2000 olandese con passaporto turco. È compagno dello stesso Calhanoglu in Nazionale e il capitano del Besiktas, che tra prestito e obbligo verserà nelle casse del Benfica qualcosa come 30 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orkun Kökcü (@orkunkokcu)

Kocku è stato in orbita Serie A proprio prima del trasferimento al Benfica. È di 6 gol e 7 assist il suo bottino fin qui con la maglia del Besiktas, il quale difficilmente lo lascerà andare dopo appena una stagione. Fonti turche credono però che l’Inter possa presentarsi con un’offerta da 35/40 milioni per far vacillare il club di Istanbul.