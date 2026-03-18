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Calhanoglu tra Fiorentina-Inter e mercato: 2 mesi fuori per infortunio

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Quest’anno il turco ha saltato 14 partite per problemi muscolari

Calhanoglu è un altro dei big dell’Inter sempre al centro di rumors di mercato. In Turchia è ricominciata la telenovela che ha contraddistinto quasi tutta l’estate scorsa, con le ultime notizie che danno il Galatasaray intenzionato a riprovarci per portare il classe ’94 a Istanbul.

Calhanoglu esulta dopo un gol con l'Inter
Calhanoglu tra Fiorentina-Inter e mercato: 2 mesi fuori per infortunio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Vedremo gli eventuali sviluppi delle prossime settimane, con l’Inter che non chiude a priori a un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027. In caso di mancato accordo, ecco che Calhanoglu potrebbe davvero dire addio in estate.

Il presente, intanto, lo vede ancora al centro del progetto Chivu. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto nelle ultime settimane, anche perché si è affiancata a quella del capitano Lautaro Martinez.

Ieri Calhanoglu è tornato a lavorare col gruppo, dimostrando di aver completamente smaltito il risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Si è trattato del terzo infortunio muscolare di una stagione a dir poco complicata per il play turco, ha saltato 14 partite ed è stato fuori per ben due mesi. Chivu lo riavrà a disposizione per la delicata trasferta di Firenze di domenica sera, con il tecnico romeno che pensa di schierarlo anche dal primo minuto.

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