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Non solo Vicario, Inter a Londra anche per il centrocampo: affare col Chelsea

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Ausilio lo ha seguito dal vivo nel corso della sfida di Champions tra Chelsea e PSG

In casa Inter si lavora in vista della prossima stagione. Il blitz a Londra di Ausilio, svelato in largo anticipo da Calciomercato.it, è servito anzitutto per avanzare in maniera decisa sul fronte portiere. Nello specifico per Guglielmo Vicario, nome in pole per il dopo Sommer.

Andrey Santos col trofeo del Mondiale per Club
Non solo Vicario, Inter a Londra anche per il centrocampo: affare col Chelsea (Instagram) – Calciomercato.it

Indiscrezioni londinesi, tuttavia, segnalano come la ‘missione’ londinese del Ds nerazzurro abbia avuto anche altri scopi. Sempre di mercato, s’intende, con un profilo che torna in auge per l’Inter che verrà: quello di Andrey Santos, brasiliano classe 2004 in forza al Chelsea. Ausilio è un suo estimatore e lo ha potuto seguire dal vivo nel ritorno degli ottavi Champions tra i ‘Blues’ e il PSG.

Il Direttore sportivo interista ha provato a prenderlo già nel recente passato, ma il Chelsea fece muro. Sarebbe servita una proposta forse anche superiore ai 40 milioni di euro per far vacillare il club con proprietà americana.

La ‘speranza’ dell’Inter è che nei prossimi mesi le richieste per il cartellino di Santos calino, anche se questo non è affatto scontato visto che il 21enne è blindatissimo (il contratto scade nel 2030) e nella stagione in corso ha giocato molto, 36 le presenze per un totale di oltre 2mila minuti. Il suo nome va comunque tenuto in considerazione per il prossimo mercato nerazzurro.

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